Усэйн Болт: "Я завершаю карьеру. Результат в Лондоне тут не играет роли"

Ямайский спринтер Усэйн Болт отметил, что давно решил завершить карьеру после чемпионата мира в Лондоне, передает из столицы Великобритании спецкор "СЭ" Владимир ИВАНОВ. По словам восьмикратного олимпийского чемпиона и 11-кратного чемпиона мира, субботний результат на 100-метровке не изменит его мнения по этому поводу. Болт в своем последнем личном забеге взял бронзу, уступив золото Джастину Гэтлину.

- Вы не сожалеете, что не завершили карьеру победной точкой на Олимпийских играх-2016?

- Нет, давно решил, что буду бегать еще год после Рио. Делал все, что мог здесь, очень хотел победить и, конечно, разочарован, что остался только третьим.

- Может быть, это заставит вас передумать вешать шиповки на гвоздь?

- Нет. Я уже сказал, что давно задумал закончить в Лондоне. Результат не играл и не играет тут никакой роли.