Усэйн Болт: "Чтобы победить Гэтлина, нужно быть готовым на все 100"

Ямайский спринтер Усэйн Болт после финального забега на 100 метров на чемпионате мира отметил, что не сделал все, что мог. 11-кратный чемпион мира занял третье место, пропустив вперед себя Джастина Гэтлина и Кристиана Коулмэна.

- Я не смог выстрелить в конце забега, и этого нельзя никогда допускать, - приводит ВВС слова Болта. - Не сделал то, что должен был. Не уверен в этих колодках, но нужно работать с тем, что есть. Так что не могу жаловаться на это. Гэтлин - отличный соперник. Чтобы победить его, нужно быть готовым на все 100. Я очень ценю соперничество с ним, он хороший человек.

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