Стефаниди стала чемпионкой Европы по прыжкам с шестом, Сидорова - четвертая

На чемпионате Европы по легкой атлетике победительницей женских соревнований по прыжкам с шестом стала представительница Греции Екатерини Стефаниди. В тройку призеров также вошли ее соотечественница Николета Кириакопулу и британка Холли Брэдшоу.

Российская спортсменка Анжелика Сидорова не смогла пробиться на пьедестал, заняв четвертое место. Еще одна прыгунья из РФ Ольга Муллина на 11-м месте. Атлеты из России могут выступать только в нейтральном статусе.

Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Прыжки с шестом

Женщины

Финал

1. Екатерини Стефаниди (Греция) 4,85

2. Николета Кириакопулу (Греция) 4,80

3. Холли Брэдшоу (Великобритания) 4,75

4. АНЖЕЛИКА СИДОРОВА (РОССИЯ) 4,70…

11. ОЛЬГА МУЛЛИНА (РОССИЯ) 4,30