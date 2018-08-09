Стефаниди стала чемпионкой Европы по прыжкам с шестом, Сидорова - четвертая

На чемпионате Европы по легкой атлетике победительницей женских соревнований по прыжкам с шестом стала представительница Греции Екатерини Стефаниди. В тройку призеров также вошли ее соотечественница Николета Кириакопулу и британка Холли Брэдшоу.
Российская спортсменка Анжелика Сидорова не смогла пробиться на пьедестал, заняв четвертое место. Еще одна прыгунья из РФ Ольга Муллина на 11-м месте. Атлеты из России могут выступать только в нейтральном статусе.
Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.
Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта
Легкая атлетика
Берлин (Германия)
Прыжки с шестом
Женщины
Финал
1. Екатерини Стефаниди (Греция) 4,85
2. Николета Кириакопулу (Греция) 4,80
3. Холли Брэдшоу (Великобритания) 4,75
4. АНЖЕЛИКА СИДОРОВА (РОССИЯ) 4,70…
11. ОЛЬГА МУЛЛИНА (РОССИЯ) 4,30