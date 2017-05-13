Шубенков - пятый на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае

Россиянин Сергей Шубенков стал пятым в своем первом забеге на международной арене после длительного перерыва. На этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае чемпион мира-2015, выступающий под нейтральным флагом, показал результат 13,35 секунды.

Первое место с результатом 13,09 занял олимпийский чемпион-2016 из Ямайки Омар Маклауд. В тройку призеров вошли также испанец Орландо Ортега (13,15) и китаец Се Вэньцзюнь (13,31). При этом Шубенков опередил рекордсмена мира американка Ариеса Меритта (13,36).

Напомним, что в ноябре 2015 года совет Международной федерации легкой атлетики (ИААФ) принял решение отстранить Россию от соревнований на неопределенный срок. Выступать на международной арене могли только Юлия Степанова и Дарья Клишина. Последняя была единственной российской атлеткой, принявшей участие в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Шубенков и ряд других представителей России все же отстояли свое право стартовать на международных турнирах, но под нейтральным флагом.