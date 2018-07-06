Шубенков получил три килограмма сыра за победу на этапе "Бриллиантовой лиги"

Россиянину Сергею Шубенкову подарили три килограмма сыра за победу на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходил в швейцарской Лозанне. 27-летний спортсмен победил в беге на 110 метров с барьерами, его результат составил 12, 95 секунды.

- За еду работаем. Без шуток, это в Лозанне приз такой за первое место 3-килограммовый, - написал Шубенков в своем Инстаграме.