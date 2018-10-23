Шубенков не включен в число номинантов на звание лучшего легкоатлета мира 2018 года

Россияне не вошли в список из 10 номинантов на звание лучшего легкоатлета мира 2018 года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), информирует пресс-служба организации. Среди номинантов нет российского бегуна, специализирующегося в беге на 110 м с барьерами, Сергея Шубенкова.

Ранее в список претендентов на приз лучшей легкоатлетки года в мире была включена россиянка Мария Ласицкене.

В список претендентов вошли кенийцы Тимоти Черут (бег на 1500 м), Элиуд Кипчоге (марафон) и Эммануэль Корир (бег на 800 м), американцы Кристиан Коулман и Ноа Лайлз (оба - бег на короткие дистанции), француз Кевин Майер (многоборье), новозеландец Томас Уолш (толкание ядра), катарец Абдеррахман Самба (бег с барьерами на 400 м), швед Арман Дюплантис (прыжки с шестом) и представитель ЮАР Луво Маньонга (прыжки в длину).

Обладатели наград будут объявлены 4 декабря на специальной церемонии в Монако.