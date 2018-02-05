19:24 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Шубенков награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени


Президент России Владимир Путин наградил легкоатлета Сергея Шубенкова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Спортсмен награжден "за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу".

Также награду получил и тренер Шубенкова Сергей Клевцов

Шубенков - единственный в отечественной истории чемпион мира в беге на 110 м с барьерами. Титул он завоевал на ЧМ-2015. Также в его активе серебряная и бронзовая медаль чемпионатов мира и два золота чемпионата Европы.

Дополнительная информация

http://pravo.gov.ru/index.html

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