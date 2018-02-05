Шубенков награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Президент России Владимир Путин наградил легкоатлета Сергея Шубенкова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Спортсмен награжден "за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу".

Также награду получил и тренер Шубенкова Сергей Клевцов.

Шубенков - единственный в отечественной истории чемпион мира в беге на 110 м с барьерами. Титул он завоевал на ЧМ-2015. Также в его активе серебряная и бронзовая медаль чемпионатов мира и два золота чемпионата Европы.