Сергей Шубенков: "За время отстранения пропали иллюзии, прибавилось жизненного цинизма"

Чемпион мира-2015 в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков подчеркнул, что уже не вспоминает о пропуске Олимпиады-2016 в Рио. Напомним, что российские легкоатлеты не были допущены до участия в Играх из-за дисквалификации ВФЛА. Допуск получила только прыгунья в длину Дарья Клишина. Шубенков вошел в число атлетов, получивших в начале года индивидуальный допуск к международным стартам под нейтральным флагом.

- У барьеристов здоровая конкуренция, без косых взглядов в спину, - цитирует официальный Твиттер ОКР Шубенкова. - Настрой на соревнования один – приехать и выиграть! Чемпионат мира - главное блюдо, все остальное - гарнир. Чтобы победить на чемпионате мира, придется выбежать из 13 секунд.

Перед забегом помогает отвлечься музыка, обычно тяжелая, но в Лондоне на чемпионате мира, может, оперу слушать буду.

Про Рио уже забыл… Двигаемся дальше! Игры смотрел, попробовал себя в качестве комментатора, понравилось. За время отстранения очень сильно повзрослел… Иллюзии пропали. Прибавилось жизненного цинизма.