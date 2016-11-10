Сергей Шубенков: "На выборах главы ВФЛА мои симпатии на стороне Исинбаевой"

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков подчеркнул, что поддерживает Елену Исинбаеву на пост президента ВФЛА. На пост также претендуют олимпийский чемпион Андрей Сильнов, генеральный секретарь федерации Михаил Бутов и действующий президент Дмитрий Шляхтин.

- Елена Исинбаева - мои симпатии, сразу скажу, на ее стороне, - цитирует "Р-Спорт" Шубенкова. - Человек, обладающий наибольшим сегодня авторитетом среди спортсменов. Сама спортсменка недавно завершила карьеру и уже входит в МОК, работает в комиссии атлетов. Человек активный, деятельный, молодой - много идей, много всего успевает переделать.

Дмитрий Шляхтин - нынешний руководитель - был нам срочно нужен в этом году, эта смена власти в нашей "консерватории" была частью плана по выходу из кризиса еще зимой. Руководство сменилось, и это ни к чему не привело. Шляхтин, на мой взгляд, как руководитель, наименее перспективный вариант.

Михаил Бутов - человек, признаюсь, с которым я держал все контакты по линии федерации. Если у меня были вопросы, я сразу к нему. Он в федерации работает давно, знает все текущие дела, у него куча контактов; знает, к кому по какому вопросу нужно обратиться, что решить. Его в качестве руководителя я бы принял. Но я не скажу, что кого-то бы не принял в качестве руководителя. На мой взгляд, получился бы неплохой президент. Андрей Сильнов - тут напрашивается сравнение с Исинбаевой, потому что он тоже спортсмен, олимпийский чемпион. В принципе о нем могу сказать всё то же самое, но если их сравнивать... Надеюсь, Андрей не обидится, ничего личного, но, конечно, авторитет у Елены, безусловно, выше.

В принципе лично моя жизнь от того, кто будет стоять во главе ВФЛА, не изменится никак. Я по-прежнему буду готовиться, тренироваться. У меня есть тренер, он так же будет составлять мне планы, мы так же будем ездить на сборы. В этом плане мне, по сути, без разницы, кто выиграет, кто будет стоять во главе ВФЛА.