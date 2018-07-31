Сергей Шубенков: "На чемпионате Европы будет только одна задача – всех порвать"

Российский бегун Сергей Шубенков ​рассказал, с каким настроем подходите к чемпионату Европы, который стартует 8 августа в Берлине. По его словам, он намерен победить.

– На сегодняшний день со своим результатом 12,92 секунды я являюсь лидером мирового сезона. Даже из 13 секунд в этом году никто, кроме меня, не выбежал, - цитирует ТАСС Шубенкова. - Поэтому на чемпионате Европы у меня будет только одна задача – всех порвать и с хорошим результатом. Для того чтобы это произошло, мы с моим тренером Сергеем Клевцовым проводим большую тренировочную работу.

– 27 июля завершился очередной совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), на котором было принято решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). А не опасались ли вы, что и нейтральным спортсменам тоже запретят выступать?

– Опасения, конечно же, присутствовали. Но после всех этих долгих пережитых злоключений я уже спокойно все это воспринимаю. Примут такое решение – ладно, другое – тоже бог с ним. Нет у меня никаких рычагов влияния на эту ситуацию.

Да и свыклись все уже с таким положением. Речь идет не только о наших спортсменах и болельщиках. За границей все тоже уже привыкли к той ситуации, в которой мы находимся.

Продлили отстранение… Ну продлили. Позитив в том, что нам позволили дальше выступать.