19:44 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Сергей Шубенков: "Как же ОКР лишний раз любит напомнить про нейтральный статус"


Российский барьерист Сергей Шубенков раскритиковал Олимпийский комитет России за упоминание словосочетания "нейтральный статус" в отношении отечественных спортсменов. 

Из-за санкций в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики российские атлеты выступают на чемпионате Европы в Берлине в статусе нейтральных спортсменов. 

Мария Ласицкене: "Нейтральный статус с каждым стартом раздражает все больше"
 

 

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