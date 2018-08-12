Сергей Шубенков: "Как же ОКР лишний раз любит напомнить про нейтральный статус"

Российский барьерист Сергей Шубенков раскритиковал Олимпийский комитет России за упоминание словосочетания "нейтральный статус" в отношении отечественных спортсменов.
Как же прям родной ОКР любит за нейтральный статус заголовком напомнить лишний раз 😪 https://t.co/0h7S1Oepgm– Sergey Shubenkov RU (@serg_shubenkov) 12 августа 2018 г.
Из-за санкций в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики российские атлеты выступают на чемпионате Европы в Берлине в статусе нейтральных спортсменов.
Мария Ласицкене: "Нейтральный статус с каждым стартом раздражает все больше"