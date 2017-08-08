Сергей Шубенков: "Хотелось бы два золота, но я все равно рад"

Россиянин Сергей Шубенков, завоевавший серебряную медаль чемпионата мира в Лондоне, отметил, что очень доволен свои выступлением. По словам легкоатлета, он просто рад, что ему удалось выступить на чемпионате мира.

– Начнем с неприятного. Серебро. До конца боролся. Хотел золото – защитить титул, – отметил Шубенков в эфире программы "Все на матч". – Забег сложился не так, как обычно. Обычно я отсиживаюсь за спинами, а потом догоняю. Здесь получилось наоборот. Вначале я вырвался, а потом Омар меня настиг, ближе к концу. Одну десятую целую вырвал. Нелегко мне дался этот чемпионат мира. Вчера был тяжелый день. Сегодня осталось вот столько сил. Все выпустил. Но я рад, что я здесь. Я рад, что наконец-то я соревнуюсь. Наконец – чемпионат мира. Четвертый чемпионат мира. Третий раз подряд в финале и третий раз подряд беру медаль. Бронза, золото и серебро. Теперь полный набор. Хотелось бы два золота, но я все равно рад.

– Сложности на пути к этому чемпионате сглаживают то, что вы завоевали серебро, а не золото?

– Стараюсь об этом не думать. Просто радуюсь, что вот наконец-то у меня соревнования, чемпионат мира, финал. Мы долго к этому шли. Получилось то, что получилось.

– Не самые быстрые скорости спортсмены показывают. Почему?

– Не знаю. Может быть, погода повлияла. Говорят и про стадион. Кому-то дорожка мягкая. Болт сказал, что колодки плохие. И правда – они неудобные. Здесь много мелочей можно найти. Я еще с тренером не виделся. Надо забег посмотреть, разобрать, что получилось, а что – нет.

Повторюсь, что вчера был очень нелегкий день. Переживали очень. Понервничали из-за того, попадем в полуфинал или нет. Выложился прилично. Чемпионат мира – это своя специфика. Здесь вам – не разочек пробежаться. Я просто очень доволен, что я здесь.

– После забега вы поздравляли Омара с победой или он вас – с возвращением?

– Всего понемногу. Он меня тоже поздравил. Мы и перед забегом друг другу желали удачи. Венгр, кстати удивил. Для него это неплохой результат.