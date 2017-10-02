Правительство объявило благодарность Ласицкене и Клишиной за ЧМ

Правительство РФ объявило благодарность ряду российских легкоатлетов, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. В их числе оказались прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья в длину Дарья Клишина, ходок Сергей Широбоков, бегун Сергей Шубенков, прыгун в высоту Данил Лысенко и метатель молота Валерий Пронкин.

Напомним, чемпионат мира проходил в Лондоне с 4 по 13 августа. Российские спортсмены выступали на соревнованиях под нейтральным флагом.