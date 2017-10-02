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15:47 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Правительство объявило благодарность Ласицкене и Клишиной за ЧМ


Правительство РФ объявило благодарность ряду российских легкоатлетов, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. В их числе оказались прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья в длину Дарья Клишинаходок Сергей Широбоковбегун Сергей Шубенков, прыгун в высоту Данил Лысенко и метатель молота Валерий Пронкин.

Напомним, чемпионат мира проходил в Лондоне с 4 по 13 августа. Российские спортсмены выступали на соревнованиях под нейтральным флагом.

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