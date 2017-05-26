Помимо Шубенкова, еще около десяти легкоатлетов не получили визы США в срок

Директор "Бриллиантовой лиги" Том Джордан сообщил, что помимо российского барьериста Сергея Шубенкова, минимум десять легкоатлетов из разных стран не получили американские визы в срок перед третьим этапом соревнований. Шубенков должен был выступить на турнире Prefontaine Classic в Юджине, но был вынужден сняться из-за того, что не смог получить вовремя американскую визу.

– В нынешнем году минимум 10 атлетов не получили визы или получили их с задержкой, – цитирует "Р-Спорт" Джордана. – Один из них – российский легкоатлет Сергей Шубенков. Насколько я знаю, первоначально он получил ответ от консула, что его заявление будет рассмотрено в июне. Вчера ему была выдана виза, но Шубенков уже не успевал добраться до Юджина вовремя.

Отметим, что в турнире выступят две россиянки – Дарья Клишина (прыжки в длину) и чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене (Кучина).