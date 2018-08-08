Полячка Губа победила в толкании ядра на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по легкой атлетике победу в соревнованиях по толканию ядра одержала представительница Польши Паулина Губа. Она показала результат 19 метров 33 сантиметра.

Второй стала немка Кристина Шваниц. Бронзовую медаль завоевала белоруска Алена Дубицкая. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Толкание ядра

Женщины

Финал

1. Паулина Губа (Польша) 19,33

2. Кристина Шваниц (Германия) 19,19

3. Алена Дубицкая (Белоруссия) 18,81