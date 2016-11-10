14:55 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Павел Колобков: "Все кандидаты на пост главы ВФЛА сильные и известные"

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Министр спорта РФ Павел Колобков выразил уверенность, что выборы президента ВФЛА будут демократическими, и избран будет наиболее достойный кандидат. Отчетно-выборная конференция ВФЛА пройдет 9 декабря в Москве. На эту должность претендуют двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, обладатель золота пекинской Олимпиады в прыжках в высоту Андрей Сильнов, действующий руководитель ВФЛА Дмитрий Шляхтин, а также генеральный секретарь организации Михаил Бутов.

- Все - известные люди в мире спорта, - цитирует Р-Спорт" Колобкова. - Будут демократические выборы, и изберут наиболее достойного кандидата. У них всех есть свои сильные качества. Хотелось бы узнать их программы, потому что у федерации много задач и оперативных, и текущих. Все кандидаты достаточно сильные и известные, достойные.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20161110/1112068230.html

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