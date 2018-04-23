Павел Колобков - о восстановлении ВФЛА: "Намечен план действий на ближайшие два месяца"

Министр спорта России Павел Колобков отметил, что состоялся рабочий разговор с с президентом Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяном Коэ и главой рабочей группы по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсеном. Колобков также добавил, что на ближайшие два месяца намечен план восстановления ВФЛА.

- У нас состоялся рабочий разговор с Коэ и Андерсеном, - цитирует RT Колобкова. - Мы обсуждали вопрос восстановления ВФЛА, детали дорожной карты. Эта встреча была очень важна. Мы наметили план действий на ближайшие два месяца. В июне состоится совет IAAF, на котором будут приниматься важные решения по нашей федерации. Мы договорились продолжать диалог в постоянном режиме, потому что все заинтересованы в скорейшем восстановлении ВФЛА. Она сделала очень много для этого. Есть ряд нерешенных вопросов, они не требуют публичного обсуждения. Главное, что мы работаем и взаимодействуем, чтобы вместе прийти к общему решению.