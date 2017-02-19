20:08 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Павел Колобков: "Надеюсь, легкоатлетов допустят к зимнему чемпионату Европы"

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Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду, что российские спортсмены получат право выступить на зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике в Белграде, который пройдет с 3 по 5 марта. При этом Колобков отметил, что длительное отсутствие возможности соревноваться с сильнейшими легкоатлетами мира может негативно отразиться на результатах россиян.

– Надеюсь, что ребят допустят до участия в этих соревнованиях, – цитирует ТАСС Колобкова. – Все объяснимо и понятно, – считает Колобков. – Верю, что тот подход, который приняла на вооружение международная федерация в отношении российских легкоатлетов, реализуется.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4036766

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