Павел Колобков: "Надеюсь, легкоатлетов допустят к зимнему чемпионату Европы"

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду, что российские спортсмены получат право выступить на зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике в Белграде, который пройдет с 3 по 5 марта. При этом Колобков отметил, что длительное отсутствие возможности соревноваться с сильнейшими легкоатлетами мира может негативно отразиться на результатах россиян.

– Надеюсь, что ребят допустят до участия в этих соревнованиях, – цитирует ТАСС Колобкова. – Все объяснимо и понятно, – считает Колобков. – Верю, что тот подход, который приняла на вооружение международная федерация в отношении российских легкоатлетов, реализуется.