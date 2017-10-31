Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара расстался со своим тренером Альберто Салазаром, информирует BBC. Теперь британец будет работать с Гари Лохом, с которым тренировался раньше.

Напомним, что USADA ведет расследование в отношении Салазара с 2015 года. Наставник, согласно докладу агентства, стимулировал атлетов с помощью запрещенных препаратов. Сам Салазар, который может остаться советником Мо Фара, отрицает свою вину.

– Я возвращаюсь в Лондон. Я действительно соскучился по дому, – отметил Мо Фара.