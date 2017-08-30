Медалистам чемпионата мира-2017 не выплатили премиальные

Заслуженный тренер России Евгений Загорулько сообщил, что у него возникли проблемы с оплатой пребывания в Лондоне на чемпионате мира-2017. По его словам, Центр спортивной подготовки не может покрыть эти расходы. Кроме того, спортсмены не получили премиальных за участие в турнире.

– Оплата моего пребывания в Лондоне действительно под вопросом, – приводят "Известия" слова Загорулько. – В Центре спортивной подготовки (ЦСП) нам сказали, что у них нет денег оплатить наши расходы на авиабилеты. Надеюсь, что вопрос как-то разрешится и правда восторжествует. Иначе получается так: отправляйся на войну, но патроны покупай за свои деньги.

Про премиальные для спортсменов я вообще молчу. После нашего возвращения об этом никто не вспоминает. Например, мой спортсмен – Данил Лысенко стал первым представителем Башкирии, которому удалось выиграть медаль ЧМ по легкой атлетике. Представители республики обещали выплатить за это премиальные, но, видимо, забыли об этом. Поверьте, речь идет о минимальном гонораре, который позволит спортсмену тренироваться в нормальных условиях, не более того. В то же время хоккеисты "Салавата Юлаева" и футболисты "Уфы" получают миллионы, показывая довольно средние результаты. Схожая ситуация и у остальных наших медалистов.