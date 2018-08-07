Матей Тот: "Сам побывал в этой шкуре – Россия должна вернуться"

Олимпийский чемпион 2016 года в ходьбе на 50 км словак Матей Тот сожалеет, что на чемпионате Европы в Берлине среди его соперников не было россиян. Сегодня, 7 августа, 35-летний спортсмен завоевал серебро, проиграв украинцу Марьяну Закальницкому.

– Очень жаль, что российских спортсменов здесь нет, – выразил свою позицию Тот. – Может быть, вы помните, что два года назад полное отстранение россиян казалось мне хорошей идей.

– Помню. На чемпионате мира в Пекине вы говорили, что неучастие там русских – очень здорово для ходьбы.

– Вот только когда я сам побывал в этой шкуре (в прошлом году Тот попал под расследование ИААФ и, хотя потом был оправдан, пропустил чемпионат мира в Лондоне. – Прим. "СЭ"), мнение изменилось. Коллективная ответственность – далеко не самая лучшая мера. Нельзя все делить только на черное и белое. Россия должна вернуться на соревнования в ближайшее время. Я имею в виду чистых спортсменов. Да, у вас было много ошибок, но ведь их допускали не все. (Владимир ИВАНОВ)