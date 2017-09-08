Мария Ласицкене: "ВФЛА не надо "прикрываться" результатами российских легкоатлетов на ЧМ"

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене что ей не хочется, чтобы Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) "прикрывалась" результатами российских легкоатлетов на чемпионате мира в Лондоне. По ее словам, необходима работа по скорейшему восстановлению членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

- Я делаю свою работу и делаю ее отлично, это всем, наверное, понятно. Уже два года не видно продвижения со стороны ВФЛА, к сожалению. Я очень хотела бы, чтобы это все поскорее закончилось, - цитирует Р-Спорт Ласицкене. - Но вопрос о восстановлении ВФЛА не ко мне, есть люди, которые должны отвечать на это и за это. Надеюсь, что когда-нибудь все будет хорошо. В ноябре будет очередное заседание. Пока сложно что-то сказать.

Может, наше выступление на чемпионате мира скажется. Но не хочется, чтобы нашими результатами как-то прикрывались, говорили, что это шаг. Мы делаем свое, мы бы и так прыгали, а от федерации нужна немного другая работа. Надеюсь, она выполняется.