19:09 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мария Абакумова: "Возвращение медалей выглядит как политика унижения российского спорта"

0
0
0
3

Метательница копья Мария Абакумова выразила мнение, что перепроверка допинг-проб участников Олимпиад-2008 и 2012 выглядит как "политика унижения российского спорта". После перепроверки пробы она была лишена серебряной медали, но пока не вернула ее МОК.

 
21 августа 2008 года. Пекин. Мария АБАКУМОВА.Почему олимпийские медали отправляются в "мусорку"

– Пока что я подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, так что дело еще идет, и медаль пока остается моей, – сказала Абакумова. – Но в принципе, у меня есть своя точка зрения по этому вопросу. Мне непонятно, например, если я верну медаль МОК – куда она отправится, в мусорку? Ведь на ней выгравирована моя фамилия, а перегравировкой никто заниматься не будет. Кому нужна медаль с чужой фамилией, да еще и потрепанная годами?

– Вы отдаете себе отчет, что если не вернете медаль, не сможете больше выступать?

– Это все очень странно и непонятно. Например, у меня действительно за эти годы обворовали квартиру, но медаль не взяли. Но ведь могли бы и взять – и что бы со мной тогда делали? Или почему, например, церемонии по вручению олимпийских медалей задним числом не устраивают для российских спортсменов? Я не слышала ни об одном таком случае. Все это выглядит как политика унижения российского спорта. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

0
0
0
3
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

defender_8

Не понимаю я этих обиженных медалистов. Едят допинг не стесняясь и при этом не могут даже золото взять. Хотелось бы поправить Аббакумову. Это вы унижаете российский спорт и потом что-то невнятно пытаетесь объяснить.

19:36

CanagliaVova

Популизм. Подставила сборную, а теперь стоит теории заговоров. Возвращай - медаль, машину, бабло :-D

19:34

Джин Игнатов

Но наши политики и наша власть этого не считает ! Потому что она знает что такое допинг в нашей сборной !

19:24

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ