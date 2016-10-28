Мария Абакумова: "Возвращение медалей выглядит как политика унижения российского спорта"

Метательница копья Мария Абакумова выразила мнение, что перепроверка допинг-проб участников Олимпиад-2008 и 2012 выглядит как "политика унижения российского спорта". После перепроверки пробы она была лишена серебряной медали, но пока не вернула ее МОК.

– Пока что я подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, так что дело еще идет, и медаль пока остается моей, – сказала Абакумова. – Но в принципе, у меня есть своя точка зрения по этому вопросу. Мне непонятно, например, если я верну медаль МОК – куда она отправится, в мусорку? Ведь на ней выгравирована моя фамилия, а перегравировкой никто заниматься не будет. Кому нужна медаль с чужой фамилией, да еще и потрепанная годами?

– Вы отдаете себе отчет, что если не вернете медаль, не сможете больше выступать?

– Это все очень странно и непонятно. Например, у меня действительно за эти годы обворовали квартиру, но медаль не взяли. Но ведь могли бы и взять – и что бы со мной тогда делали? Или почему, например, церемонии по вручению олимпийских медалей задним числом не устраивают для российских спортсменов? Я не слышала ни об одном таком случае. Все это выглядит как политика унижения российского спорта. (Наталья МАРЬЯНЧИК)