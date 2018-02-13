Лысенко стал чемпионом России в прыжках в высоту в помещении, Чижиков победил в тройном прыжке

Серебряный призер чемпионата мира 2017 года Данил Лысенко стал лучшим в прыжках в высоту на чемпионате России в помещении, который проходит в Москве. Он взял планку на высоте 2,33 метра. Вторым стал олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов (2,31 метра), по попыткам ему проиграл Илья Иванюк, ставший третьим.

Чемпионом России в прыжках с шестом стал Тимур Моргунов – 5,85 метра. Георгий Горохов (5,65) занял второе место, замкнул тройку Александр Грипич (5,55).

В толкании ядра одержал победу Максим Афонин (21,39), Александр Лесной (21,05) – второй, Константин Лядусов (19,68) – третий.

Елена Соколова выиграла соревнования в прыжках в длину (6,61 метра), Екатерина Халютина (6,38) заняла второе место, Елена Машинистова (6,34) – третье.

Дмитрий Чижиков одержал победу в тройном прыжке, показав результат 16,87 метра, вторым стал Алексей Федоров (16,72), замкнул тройку сильнейших Дмитрий Сорокин (16,65).

Ирина Тарасова выиграла соревнования в толкании ядра с результатом 17,97 метра, Евгения Соловьева (17,16) заняла второе место, Анна Авдеева (17,16) – третье.