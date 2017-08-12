Лорен Сигрейв: "Всегда надеваю оранжевую майку, чтобы спортсменам было легче найти меня"

Тренер прыгуньи в длину Дарьи Клишиной Лорен Сигрейв рассказал подробности того, как его подопечная отпраздновала медаль чемпионата мира, передает из Лондона спецкор "СЭ" Наталья МАРЬЯНЧИК. 26-летняя спортсменка в пятницу заняла второе место, прыгнув на 7 метров.

– Клишина не смогла отметить свою первую большую медаль кругом почета по стадиону, потому что нельзя было взять российский флаг. Что вы почувствовали в этот неловкий момент?

– Дарья забралась на один из барьеров и крикнула мне: "У меня нет флага, зато у меня есть мой тренер!" Потом они обнялись с Мишель, это было очень мило. То есть несмотря ни на что, ей удалось отметить этот момент на дорожке.

– Забавно, что вы тоже носите здесь нейтральную форму без всяких национальных обозначений.

– Ха-ха. На самом деле, я почти всегда надеваю на соревнования оранжевую майку, чтобы спортсменам было легче найти меня на трибуне.

Полностью интервью Сигрейва