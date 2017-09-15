Ласицкене номинирована на звание спортсменки года по версии EAA

Европейская легкоатлетическая ассоциация (EAA) номинировала действующую чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене на звание лучшей спортсменки года, сообщает организация на своей странице в Твиттере. Победитель будет объявлен 14 октября во время гала-вечера в Вильнюсе.

Напомним, что в августе россиянка завоевала золото чемпионата мира-2017 в прыжках в высоту. Она стала единственной легкоатлеткой, взяв высоту 2,03 м. Кроме того, Ласицкене выиграла 18-й турнир подряд в текущем сезоне, победив в Финале Бриллиантовой лиги в Брюсселе.