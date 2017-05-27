Клишиной пришлось отменить первый старт сезона из-за проблем с визой

Тренер прыгуньи в длину Дарьи Клишиной Лорен Сигрейв подчеркнул, что россиянке пришлось отменить намеченный на 13 мая первый старт летнего сезона в Сент-Мартене из-за проблем с транзитной британской визой.

Вчера Клишина открыла летний сезон первым стартом на этапе "Бриллиантовой лиги" в Юджине, где заняла четвертое место с результатом 6 метров 70 сантиметров.

- Клишина должна была стартовать на соревнованиях в Сент-Мартене две недели назад, - приводит "Р-Спорт" слова Сигрейва. - Это остров, который наполовину принадлежит Нидерландам, наполовину Франции. Поскольку перелет туда был с пересадкой в Лондоне, ей нужна была британская виза. Но мы не смогли получить ее в срок, и поэтому Дарье пришлось то выступление отменить.

Так этап в Юджине стал ее первым стартом сезона. Но теперь у нее все визы есть, никаких проблем, в том числе и перед чемпионатом мира в Лондоне, у нее не будет.

Напомним, что ранее чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков не успел получить в срок американскую визу, из-за чего снялся с соревнований в Юджине.