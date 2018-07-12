Испанский бегун - про 16-летнюю эфиопку: "Ее дети/внуки на трибунах наблюдают за ее победой в Кубке мира"

Испанский бегун Оскар Хусильос, специализирующийся в беге на дистанциях 200 и 400 метров, пошутил над Гирмавит Гебрзихаир из Эфиопии.

Спортсменка заняла третье место на чемпионате мира для спортсменов не старше 20 лет. Напомним, что на вид спортсменка выглядит гораздо старше, однако по документам ей всего 16 лет.

- Ее дети/внуки на трибунах наблюдают за ее победой в Кубке мира U20, - написал Хусильос в Твиттере.