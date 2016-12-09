Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской Федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает корреспондент "СЭ" Мария МАРКОВА. Ранее прославленная спортсменка вошла в комиссию спортсменов МОК, исполком ОКР и стала главой наблюдательного совета РУСАДА.

На пост нового главы федерации по-прежнему претендуют ее действующий президент Дмитрий Шляхтин, олимпийский чемпион-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов и генсек ВФЛА Михаил Бутов.

Исинбаева сняла свою кандидатуру в пользу Шляхтина.