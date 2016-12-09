12:40 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА

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Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева сняла свою кандидатуру с выборов президента Всероссийской Федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает корреспондент "СЭ" Мария МАРКОВА. Ранее прославленная спортсменка вошла в комиссию спортсменов МОК, исполком ОКР и стала главой наблюдательного совета РУСАДА.

На пост нового главы федерации по-прежнему претендуют ее действующий президент Дмитрий Шляхтин, олимпийский чемпион-2008 в прыжках в высоту Андрей Сильнов и генсек ВФЛА Михаил Бутов.

Исинбаева сняла свою кандидатуру в пользу Шляхтина.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Samarec

Выберите его и заберите туда с концами.

13:29

gayduk

Что же они это самарское чучело пытаются выбрать...

12:56

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