ИААФ разрешила 21 российском тренеру и специалисту сопровождать спортсменов во время чемпионата Европы

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, что вместе с российскими легкоатлетами в качестве официальных лиц на чемпионат Европы в Берлин поедет 21 специалист (тренеры, сопровождающие, врач и массажист).

- Часть тренеров и специалистов получила допуски от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) перед другими международными стартами этого сезона, предшествующими чемпионату Европы в Берлине, - приводит ТАСС слова Юхаревой. - В числе тех, кто получит аккредитацию на ЧЕ, будут Геннадий Габрилян (тренер Марии Ласицкене), Сергей Клевцов (тренер Сергея Шубенкова), Светлана Абрамова (тренер Анжелики Сидоровой), Евгений Загорулько (тренер Данила Лысенко) и Александр Синицын (тренер Александра Лесного).

По состоянию на вечер 30 июля, на ЧЕ-2018 выступят 30 российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. В данный момент на стадии рассмотрения находится заявка бегуна Егора Николаева, не имеющего выполненного норматива.

Официальным представителем нейтральных спортсменов на ЧЕ-2018 будет начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации легкой атлетики Елена Орлова. Чемпионат Европы в Берлине пройдет с 6 по 13 августа.