ИААФ разрабатывает регламент для выступления спортсменов в нейтральном статусе

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева заявила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) начала разрабатывать новый регламент для участия спортсменов в нейтральном статусе в следующем году.

– По нашей информации, ИААФ дала указание своим юристам разработать регламент участия нейтральных спортсменов во всех соревнованиях всемирной легкоатлетической серии 2018 года, включая и чемпионат мира в помещении, – цитирует ТАСС Юхареву. – Этот документ будет разработан на основе регламента, написанного летом этого года для нейтральных атлетов, которые намеревались выступить на августовском чемпионате мира в Лондоне.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил членство ОКР в своем составе, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований "чистые" российские спортсмены смогут выступить в Корее под олимпийским флагом и с наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский спортсмен из России.