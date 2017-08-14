ИААФ не имела претензий к российским спортсменам по поводу соблюдения регламента на ЧМ

Официальный представитель нейтральных спортсменов на чемпионате мира Елена Орлова отметила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций не имела к российским атлетам ни одной претензии по соблюдению специального регламента во время чемпионата мира в Лондоне. За месяц до старта турнира организация выработала специальный свод правил, регламентирующий участие российских легкоатлетов.



- IAAF не высказала нам ни одной претензии по поводу выполнения спортсменами и сопровождающими их лицами регламента, который написан специально для россиян, - цитирует ТАСС Орлову. - Конечно, всем нашим легкоатлетам очень хотелось выступить в Лондоне под флагом своей страны. Но нам были выдвинуты условия участия в турнире, которые мы были вынуждены соблюдать. В противном случае у спортсменов не было бы возможности выступить в Лондон.