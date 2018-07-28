ИААФ допустила двух россиян к соревнованиям в нейтральном статусе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) одобрила заявки на выступление на соревнованиях российских бегунов Егора Николавева (1500 метров) и Алексанлра Скоробогатько (400 метров), сообщает пресс-служба организации. Легкоатлеты смогут принять участие в международных стартах в 2018 году.

Россияне в настоящее время могут выступать только в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В пятницу группа ИААФ под руководством Руне Андерсена отметила серьезный прогресс, но оставила дисквалификацию ВФЛА в силе. По мнению комиссии, российская сторона выполнила не все необходимые критерии для возвращения членства.