Фирова не хочет возвращать медали Олимпиад

Российская легкоатлетка Татьяна Фирова не собирается возвращать серебряные медали Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, которых была лишена в связи с нарушением антидопинговых правил. Она является одной из шести спортсменок эстафетной команды 4х400 метров, которым нужно вернуть награды.
Проба Фировой с пекинских Игр показала наличие анаболического стероида туринабола. На играх в Лондоне проба уже ее партнерши по команде Антонины Кривошапки показала наличие того же туринабола. Фирова заявила, что обжаловала решение МОК о возвращении медали пекинской Олимпиады, однако подчеркнула, что исход дела для нее не важен.
– Я не хочу возвращать мои медали, так как считаю, что никто не заслужил их больше, чем я, – цитирует Фирову Reuters. – С самого начала всего этого я приняла решение, что не отдам медаль пекинской Олимпиады. Серебро Лондона – объективное доказательство моего труда.
лёгкий атлет из страны АНЫ
АВТОМАТИЧЕСКИ ДИСКВАЛИРУЕМ СБРОДНУЮ ANЫ из ЛаНДОНА --- 2017!!!!! Не то, что заставят вернуть, а сама в зубах принесёт и исчо стриптиз станцует!!!
17:46
Олег_Москва
Сначала сидят полностью на анаболиках, потом выигрывают олимпиаду, не отдают медали и идут у думу. В стране поощряется обман и стероидное взращивание организма. Было бы желание - эта девица мигом отдала бы медаль, но у руководства спорта нет желания. Ну тогда никто пусть не удивляется, что страну не допускают к соревнованиям.
17:32
marksan
И правильно делает! Всё подтасовано! В Лондоне не было РОССИЙСКОГО допинг контроля! Кто из ответственных из МОК и ИИАФ отвечал за допинг-контроль на этих "ОИ"? Россия?
17:28