Фирова не хочет возвращать медали Олимпиад

Российская легкоатлетка Татьяна Фирова не собирается возвращать серебряные медали Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, которых была лишена в связи с нарушением антидопинговых правил. Она является одной из шести спортсменок эстафетной команды 4х400 метров, которым нужно вернуть награды.

Проба Фировой с пекинских Игр показала наличие анаболического стероида туринабола. На играх в Лондоне проба уже ее партнерши по команде Антонины Кривошапки показала наличие того же туринабола. Фирова заявила, что обжаловала решение МОК о возвращении медали пекинской Олимпиады, однако подчеркнула, что исход дела для нее не важен.

​– Я не хочу возвращать мои медали, так как считаю, что никто не заслужил их больше, чем я, – цитирует Фирову Reuters. – С самого начала всего этого я приняла решение, что не отдам медаль пекинской Олимпиады. Серебро Лондона – объективное доказательство моего труда.