Дмитрий Шляхтин: "Надеюсь на достойное выступление россиян в финале "Бриллиантовой лиги"

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сравнил предстоящий финал "Бриллиантовой лиги" с чемпионатом мира. Глава федерации отметил, что не станет озвучивать ожидания от выступления российских легкоатлетов на турнире, который пройдет в Брюсселе с 31 августа по 1 сентября.

– Финал "Бриллиантовой лиги", по сути, тот же чемпионат мира, – цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. – Надеюсь, что будет такая же сумасшедшая конкуренция и такие же высокие результаты. Надеюсь на достойное выступление наших спортсменов в Брюсселе. Но об ожиданиях в плане результата давайте говорить не будем, а дадим ребятам просто спокойно выступить, а потом порадоваться.

Напомним, в финале "Бриллиантовой лиги" выступят двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, серебряный призер чемпионата мира 2017 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, серебряный призер ЧМ-2017 в прыжках в длину Дарья Клишина, а также победительница чемпионата Европы-2014 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. Россияне выступят на турнире в Бельгии под нейтральным флагом из-за дисквалификации ВФЛА.