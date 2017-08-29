Дарья Клишина: "В ИААФ не хотят слышать слово "Россия" и видеть что-то, напоминающее российский флаг"

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, завоевавшая серебро чемпионата мира-2017 в нейтральном статусе, отметила, что перед началом соревнований ИААФ направила российским спортсменам официальный документ, в котором сообщалось, что им нельзя было делать. Она также добавила, что боялась того, что болельщики протянут ей российский флаг в случае победы на турнире.

– В ИААФ не хотят даже слышать слово "Россия" и видеть что-то, хотя бы отдаленно напоминающее цвета российского флага. Примерно за две недели до чемпионата мира в Лондоне всем российским спортсменам прислали официальный документ, в котором было прописано, что еще нельзя делать во время соревнований, – приводит Forbes слова Клишиной. – Там столько деталей: вплоть до того, что на телефоне не может быть установлен российский гимн в качестве звонка. Петь гимн а капелла мы тоже не можем. Нельзя красить ногти в цвета российского флага, использовать такие резинки для волос, а татуировки с любой символикой нужно заклеивать.

Традиционный круг почета и фото с флагом своей страны мне недоступны. Конечно, это обидно. Боялась, что болельщики – а на них запреты не распространяются – протянут флаг. Взять – значит нарушить правила ИААФ и заработать наказание. Отказаться – значит спровоцировать кучу разговоров о неуважении к своей стране и ее символике. Очень щекотливая ситуация.