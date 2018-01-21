Данил Лысенко: "Боролся с Ласицкене до конца. Всегда хочется победить"

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко отметил, что очень старался победить Марию Ласицкене на соревновании "Битва полов". Лысенко преодолел планку на высоте 2,36 м (1233 очка по системе подсчета Божидара Спириева). Ласицкене остановилась на отметке 1,99 (1209 очков).

– Заочная конкуренция с Ласицкене чувствовалась?

– Конечно. Постоянно смотрели в таблицу, считали, сколько мне нужно прыгнуть, чтобы выйти вперед.

– Для вас принципиально было обыграть Марию?

– Всегда хочется победить. И я боролся до конца. Маша совершенно точно может прыгнуть больше. Был уверен, что 2,02 м она сегодня возьмет, и для первого места мне придется брать 2,40 м. (Владимир ИВАНОВ)

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