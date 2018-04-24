Чичерова и Кривошапка планируют вернуться в спорт после дисквалификации за допинг

Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, что олимпийская чемпионка Лондона-2012 Анна Чичерова и бегунья Антонина Кривошапка планируют вернуться в спорт. Ранее РУСАДА внесло легкоатлеток в пул тестирования.

- Чичерова и Кривошапка планируют вернуться в спорт после того, как отбудут наказания за нарушение антидопинговых правил, - приводит ТАСС слова Юхаревой. - Именно поэтому они были включены в пул тестирования РУСАДА.

Дисквалификация 36-летней Чичеровой заканчивается 30 июня 2018 года. В 2016 году МОК в резултате перепроверки допинг-проб обнаружил в тесте спортсменки туринабол. Она был лишена бронзы Олимпиады-2008.

Отстранение 30-летней Кривошапки продлится до 6 сентября 2018 года. Ранее из-за положительной допинг-пробы спортсменки МОК лишил серебряных медалей Олимпиады-2012 российскую эстафетную женскую команду (4 по 400 метров).