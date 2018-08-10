Британец Хадсон-Смит выиграл чемпионат Европы в беге на 400 метров

Победителем чемпионата Европы по легкой атлетике на дистанции 400 метров стал представитель Великобритании Мэтью Хадсон-Смит. В тройку лучших также попали бельгийцы Кевин Борле и Джонатан Борле.

Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Бег на 400 метров

Мужчины

Финал

1. Мэтью Хадсон-Смит (Великобритания) 44,78

2. Кевин Борле (Бельгия) 45,16

3. Джонатан Борле (Бельгия) 45,19