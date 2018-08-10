Британец Хадсон-Смит выиграл чемпионат Европы в беге на 400 метров

Победителем чемпионата Европы по легкой атлетике на дистанции 400 метров стал представитель Великобритании Мэтью Хадсон-Смит. В тройку лучших также попали бельгийцы Кевин Борле и Джонатан Борле.
Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.
Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта
Легкая атлетика
Берлин (Германия)
Бег на 400 метров
Мужчины
Финал
1. Мэтью Хадсон-Смит (Великобритания) 44,78
2. Кевин Борле (Бельгия) 45,16
3. Джонатан Борле (Бельгия) 45,19