Бирюкова подала заявку в ИААФ на участие в международных турнирах

Россиянка Светлана Бирюкова, специализирующаяся в тройном прыжке и прыжке в длину, подала индивидуальную заявку в ИААФ на участие в международных турнирах в 2018 году. Об этом сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

– Бирюкова подала стандартную заявку на участие в зарубежных стартах , – приводит ТАСС слова Юхаревой.

ИААФ в декабре 2016 года назад приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям ИААФ, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских спортсменов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября ИААФ приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

К настоящему времени в международную федерацию подано 40 упрощенных заявок и 49 обычных. Среди тех, кто уже отправил свои документы, значатся двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, серебряные призеры ЧМ-2017 Сергей Шубенков и Данил Лысенко.