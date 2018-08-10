Бельгийка Тиам стала чемпионкой Европы в семиборье

На чемпионате Европы по легкой атлетике у женщин в соревнованиях по семиборью победу одержала представительница Бельгии Нафиссату Тиам. Второй стала британка Катарина Джонсон-Томпсон, третьей - немка Каролин Шефер.

Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Семиборье

Женщины

Итоговый результат

1. Нафиссату Тиам (Бельгия) – 6816 очков

2. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) 6759

3. Каролин Шефер (Германия) – 6602