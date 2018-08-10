Бельгийка Тиам стала чемпионкой Европы в семиборье

На чемпионате Европы по легкой атлетике у женщин в соревнованиях по семиборью победу одержала представительница Бельгии Нафиссату Тиам. Второй стала британка Катарина Джонсон-Томпсон, третьей - немка Каролин Шефер.
Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.
Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта
Легкая атлетика
Берлин (Германия)
Семиборье
Женщины
Итоговый результат
1. Нафиссату Тиам (Бельгия) – 6816 очков
2. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания) 6759
3. Каролин Шефер (Германия) – 6602