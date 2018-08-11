Бельгия выиграла эстафету 4х400 метров на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по легкой атлетике победителем эстафеты 4х400 метров у мужчин стала сборная Бельгии. За бельгийцев выступали братья Дилан, Жонатан и Кевин Борле, а также Жонатан Сакур.

Второе место заняла сборная Великобритании. Третьей стала команда Испании. Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Мужчины

Эстафета 4х400 метров

Финал

1. Бельгия (Дилан Борле, Жонатан Борле, Жонатан Сакур, Кевин Борле) 2.59,47

2. Великобритания 3.00,36

3. Испания 3.00,78