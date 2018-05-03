Асбель Кипроп: "Надеюсь, смогу доказать, что я чистый спортсмен"

Кенийский спортсмен Асбель Кипроп заявил, что с самого своего первого старта был против допинга и всегда боролся с ним. По словам легкоатлета, он постарается доказать всем, что является чистым спортсменом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кирпоп сдал положительный допинг-тест на эритропоэтин (EPO).

– Прочитал сообщения, в которых меня связывают с допингом, – цитирует The Guardian Киропа. – Будучи спортсменом, я находился на передовой борьбы с допингом в Кении, в битве, которую я поддерживаю и в которую верю. Мне бы не хотелось разрушить все, над чем я работал со своего первого международного старта в 2007 году. Надеюсь, всеми возможными способами смогу доказать, что я чистый спортсмен.

28-летний Кипроп – олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по бегу на 1500 метров. Отметим, что 2011 по 2016 год больше 40 кенийских бегунов были дисквалифицированы за положительные допинг-тесты.