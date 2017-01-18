13:26 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Анжелика Сидорова: "Надеюсь, мою заявку на международные турниры рассмотрят быстро"

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Легкоатлетка Анжелика Сидорова сообщила, что подала заявку в ИААФ для участия во всех международных турнирах, в которых есть соревнования для прыгунов с шестом. Первый такой старт состоится 1 февраля в Дюссельдорфе. Российские легкоатлеты после отстранения ВФЛА могут выступать под эгидой ИААФ только по индивидуальной заявке и под нейтральным флангом.

- Я в своей заявке написала, что хочу выступать кроме чемпионата Европы также на всех стартах зимнего тура IAAF, где есть женский шест, - приводит ТАСС слова Сидоровой. - Надеюсь, мою заявку быстро рассмотрят, и я получу международную соревновательную практику. Я жду, что мне разрешат выступать за границей, поэтому пока не имею четкого плана своих выступлений в этом зимнем сезоне.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3950407

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