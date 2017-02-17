13:14 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Антюх вернет серебряную медаль Олимпиады-2012 в эстафете

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Тренер россиянки Натальи Антюх Екатерина Куликова сообщила, что легкоатлетка вернет Международному олимпийскому комитету (МОК) серебро Олимпиады в Лондоне 2012 года в эстафете 4х400 метра. По ее словам, теперь для спортсменки эта награда не дороже куска железа.

МОК лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года российскую женскую эстафетную команду из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки, перепроверка которой дала положительный результат на туринабол.

- Наталье пришло официальное уведомление, - приводит ТАСС слова Куликовой. - Мы обсудили эту ситуацию - она сдает медаль согласно процедуре - теперь для нее это просто кусок железа.

Помимо Антюх и Кривошапки за российскую команду в эстафете выступали Юлия Гущина, Татьяна Фирова, а также Анастасия Капачинская и Наталья Назарова (бежали в полуфинале).

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4031816

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