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Нойер может пропустить матч с «Кельном» из-за болезни

13 февраля 2020, 17:22
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, возможно, не сыграет в матче 22-го тура чемпионата Германии против «Кельна».

Как сообщает официальный сайт клуба, вратарь пропустил сегодняшнюю тренировку из-за желудочно-кишечной инфекции. При этом вернулись к тренировкам Джошуа Киммих и Альфонсо Дэйвис. Вопрос об участии голкипера в ближайшем матче будет решен позднее.

Матч «Кельн» — «Бавария» состоится 16 февраля и начнется в 17.30 по московскому времени. В текущем сезоне 33-летний Мануэль Нойер провел 31 матч за «Баварию», забил 35 мячей и 11 раз отыграл «на ноль».

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