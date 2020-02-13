«Антальяспор» Кудряшова вышел в полуфинал Кубка Турции
13 февраля 2020, 21:37
«Антальяспор» пробился в полуфинал Кубка Турции. За эту команду выступает российский защитник Федор Кудряшов.
В ответном матче 1/4 финала «Сивасспор» и «Антальяспор» сыграли вничью — 1:1. Первый матч завершился со счетом 0:0. По сумме двух игр «Антальяспор» вышел в полуфинал. Кудряшов вышел на замену на 46-й минуте.
Пары 1/2 финала: «Антальяспор» — «Аланьяспор», «Трабзонспор» — «Фенербахче». Матчи состоятся 3 марта и 21 апреля.
Кубок Турции
1/4 финала
Ответный матч
«Сивасспор» — «Антальяспор» — 1:1 (1:0)
Голы: Озтекин, 32 — Синик, 49
Первый матч- 0:0
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