«Антальяспор» Кудряшова вышел в полуфинал Кубка Турции

«Антальяспор» пробился в полуфинал Кубка Турции. За эту команду выступает российский защитник Федор Кудряшов.

В ответном матче 1/4 финала «Сивасспор» и «Антальяспор» сыграли вничью — 1:1. Первый матч завершился со счетом 0:0. По сумме двух игр «Антальяспор» вышел в полуфинал. Кудряшов вышел на замену на 46-й минуте.

Пары 1/2 финала: «Антальяспор» — «Аланьяспор», «Трабзонспор» — «Фенербахче». Матчи состоятся 3 марта и 21 апреля.

Кубок Турции

1/4 финала

Ответный матч

«Сивасспор» — «Антальяспор» — 1:1 (1:0)

Голы: Озтекин, 32 — Синик, 49

Первый матч- 0:0