Виноград: польза и вред. Сколько можно есть в день?

Из-за своей универсальности в применении и разнообразия виноград популярен во всем мире.

Ежегодно по всему миру выращивается более 70 миллионов тонн винограда, а это больше, чем бананов, апельсинов или яблок. Однако только 12 % от этого числа приходится на виноград для употребления в пищу в свежем виде. Большая часть производимых плодов превращается в вино.

Родиной винограда принято называть Ближний Восток, где его выращивание началось около 6-8 тысяч лет назад. И примерно в это же время появляются первые археологические находки виноделия в человеческой культуре на территории Грузии. Древние египтяне записывали с помощью иероглифов, как они выращивали виноград и производили из него вино. После Египта производство винограда и вина распространилось в различные регионы Европы и позже в Америку.

Пищевая ценность винограда

Самая высокая концентрация питательных веществ содержится в кожуре и косточках винограда, и в большинстве научных исследований винограда исследователи изучали сами экстракты этих частей. Мякоть винограда обычно содержит не более 5% от того числа антиоксидантов, содержащихся в кожуре и семенах.

Белки 0,6 грамма Жиры 0,5 грамма Углеводы 15-30 грамм Калорийность 70-80 ккал

Средняя пищевая ценность разных сортов винограда на 100 грамм.

Помимо этого, плоды винограда обладают такими веществами, как:

липофильные витамины (витамин К);

медь;

витамины группы В;

клетчатка.

Один из самых устойчивых сортов винограда — конкорд, имеет в составе необходимые для организма человека фитонутриенты:

фенол;

полифенол;

ресвератролы (природный фитоалексин) и каротиноиды.

Фитонутриенты — это группы биоактивных соединений, дающих фруктам и овощам определенный цветовой оттенок, вкусовые характеристики и запах.

Сорт винограда «Русский конкорд».

Польза винограда

Полезные свойства винограда во многом зависят от его сорта и качества самих плодов. Многие продукты переработки винограда, например изюм, содержат чуть меньше различных веществ, чем свежие ягоды.

Антиоксиданты

Антиоксиданты в этих ягодах большей частью представлены природными пищевыми красителями — флавоноидами. В винограде таких веществ больше сотни. Особенно богаты плоды:

витамином С;

марганцем,

бета-каротином;

ресвератролом.

Последний, по данным ученых, очень активно проявляет свои свойства именно в ягодах винограда, что помогает при профилактике многих заболеваний.

Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы

Гроздья винограда содержат очень много полифенолов. Эти соединения помогают организму регулировать уровень «хорошего холестерина». Научная работа 2009 года показала, что полифенолы в винограде помогают снижать риски развития атеросклероза (хронического заболевания сосудов).

Исследователи отмечают, что высокое содержание этих соединений в винограде (особенно в красном винограде) может объяснять, почему во Франции отмечается меньшее развитие ишемических заболеваний сердца у людей. Ученые предполагают, что ресвератрол в винограде снижает риски развития сердечно-сосудистых болезней как раз за счет своих антиоксидантных свойств.

Метаанализ диетологов в издании BMJ выявил, что пищевые волокна в плодах снижают «плохой» холестерин и предотвращают болезни сердца и сосудов. Процесс пищеварения требует определенных веществ, образующихся из холестерина. Печень человека берет холестерин из кровотока для создания этих веществ и уменьшает количество «плохого» холестерина в теле.

Флавоноиды также защищают сердце от образования тромбов и снижают вред от высокого уровня холестерина. Рутин, содержащийся в ягодах, работает как блокиратор образования некоторых белков. А это, в свою очередь, препятствует образованию тромбов и снижает риски сердечных заболеваний.

В 100-120 граммах винограда может содержаться более 20% дневной дозы витамина К, он отвечает за протекание многих реакций в нашей сердечной мышце и сосудах, а он нужен для правильного свертывания крови. Его нехватка в теле человека способна вызывать опасные кровотечения.

Сахарный диабет

Ягоды винограда имеют профилактические свойства при рисках развития сахарного диабета, говорит научная работа американских и британских ученых. Если в вашем рационе присутствуют:

фрукты и овощи,

виноград;

черника;

то риск развития диабета 2-го типа снижается. Особенно ученые выделили положительную тенденцию к снижению риска у женщин разных возрастных групп.

Способствует здоровому пищеварению

Пусть содержание клетчатки в плодах винограда и не слишком высокое, но на 100-120 грамм плодов приходится около 5% ее суточной потребности. Для здорового функционирования толстой кишки лучше регулярно использовать виноград в качестве легкой закуски во время обеда или перерывов. В сочетании с другими здоровыми продуктами такое питание будет очень полезным. Диеты с высоким содержанием клетчатки снижают риск геморроя и дивертикулита.

Полезные свойства винограда. Спутник.Узбекистан

Содержит вещества для профилактики онкологии

Ученые из Университета штата Колорадо заявили, что виноград и продукты на его основе относятся к классу диетических продуктов, которые продемонстрировали химиопрофилактический потенциал против раковых заболеваний, а также улучшают общее состояние здоровья человека.

Исследование китайских ученых говорит, что эти ягоды предотвращают риск развития рака молочной железы, толстого кишечника, а также простаты. Ученые считают, что причина этого — ресвератрол. Он блокирует рост и развитие раковых клеток в молочной железе.

Другая научная работа ученых из США выявила, что вещества из экстрактов семян винограда предотвращают ростовые процессы раковых клеток предстательной железы. А вещества, выделяемые из семян, эффективно уничтожают плохую клеточную ткань при онкологии толстого кишечника.

Поддерживает здоровье костей

В 100 граммах плодов винограда содержится 12-15% от суточной нормы витамина К. Он необходим телу человека для прочности костной ткани. Исследование из Американского журнала клинического питания говорит, что у тех людей, кто потребляет больше 110 мкг витамина К в сутки, вероятность перелома некоторых костей ниже. Нормальное употребление этого витамина также играет роль в качественной минерализации костей.

В плодах винограда содержится примерно 8-9% суточной нормы меди, которая поддерживает крепкость костного материала. Ферменты, участвующие в синтезе компонентов костей, очень нуждаются в этом элементе для качественного функционирования. Поэтому употребление ягоды помогает предотвращать потерю костной ткани в любом возрасте.

Вред винограда

Несмотря на то что в кожуре ягоды есть очень много полезных соединений, она может быть опасна для здоровья. Недобросовестные фермеры могут обрабатывать плоды различными пестицидами и удобрениями, которые кожура ягод отлично впитывает. В США виноград входит в список самых опасных фруктов и ягод по содержанию вредных веществ. Поэтому обязательно тщательно мойте ягоды после покупки.

Аллергия на виноград встречается достаточно редко. Обычно проявления связаны с покраснением или сыпью на коже. Иногда может проявляться в виде одышки, хрипа и зуда. При наблюдении аллергических реакций на ягоды, изюм, вино или виноградный сок обратитесь к врачу-аллергологу.

С осторожностью к винограду необходимо относиться людям с язвой и при диарее. В ягодах также много сахара, поэтому иногда противопоказания получают люди с сахарным диабетом. Плоды также имеют противопоказания при гипертонии, циррозе печени, колите и беременности.

Как пишут диетологи, есть виноград можно каждый день. Но при этом злоупотреблять ягодами тоже не надо. Оптимальная порция — 130-150 грамм в день. Для детей еще меньше. Самый полезный сорт ягод — красный и черный.

Можно ли есть виноград с косточками?

Многие считают, что есть виноградные косточки опасно и вредно, однако для большей и здоровой части людей семена винограда безопасны для употребления.. Однако они обладают разжижающими кровь свойствами и не могут сочетаться с приемом лекарств с такой же функцией. В таком случае проконсультируйтесь с врачом, если хотите включить семена винограда в свой рацион.

Если употреблять косточки сразу из ягод не нравится, то в магазинах можно приобрести экстракт из них. Этот продукт содержит такие вещества, как проантоцианидины, которые обладают свойствами антиоксидантов. Экстракт можно добавлять в чай или использовать в других блюдах.

Как выбрать и хранить виноград?

Как пишут эксперты РОСКАЧЕСТВА, при покупке винограда необходимо обращать взгляд на окраску (она должна быть зеленый) и гибкость гроздей. Если грозди жухлые и сухие, вероятно, виноград очень давно лежит на прилавке. Нужно, чтобы плоды были упругими и сочными, а кожура — упругая, не имела грязи и других недостатков.

Старайтесь приобретать продукт в период его созревания. Не покупайте ягоды, отпавшие от лозы, после покупки они испортятся очень быстро. Также в них могут размножаться вредные организмы.

Мойте плоды только перед употреблением в пищу, если сделать это сразу после покупки и положить в холодильную камеру — ягоды испортятся за несколько часов. Хранить виноград нужно в холоде и вдалеке от других продуктов с сильным запахом, который плоды отлично впитывают. Сохранить продукт можно и на срок до полугода, но для этого гроздья надо аккуратно вымыть, высушить и разложить по плотно закрывающимся пластиковым контейнерам.

Рецепты из винограда

Лучший и самый простой способ добавить виноград в ежедневное питание — это есть изюм. Но еще один способ — это заморозка свежих ягод. Снимите плоды с веточки и тщательно промойте. После высушите и положите в пластиковом контейнере в морозильную камеру. Такие ягоды вы можете класть в напитки детям вместо ледяных кубиков, или просто брать на работу, чтобы съесть во время обеденного перерыва с другим блюдом. Также их можно использовать как украшение к десерту на праздничном столе.

Замороженный виноград.

Кстати, ягоды можно не только замораживать, но и запекать. Перемешайте плоды с оливковым маслом, различными приправами и специями. После поместите в разогретую духовку при температуре 180°С и держите 25-30 минут. После этого процесса вкусовые качества винограда усиливаются. Запеченные ягоды можно использовать как в десерте, так и в различных салатах и даже горячих блюдах.