Мидии: польза и вред для организма человека

Польза и вред мидий для организма. Как выбрать и готовить?

Мидии — это общее название, используемое для членов нескольких семейств двустворчатых моллюсков из морских и пресных вод. Они имеют разную форму, но съедобные моллюски часто имеют более округлую или даже овальную форму.

Люди использовали мидии в пищу на протяжении тысячелетий. Жители американского континента больше десяти тысяч лет назад уже употребляли в пищу некоторые виды мидий. Возможно, что уже древние римляне выращивали моллюсков для украшения и питания.

Сегодня существует около 17 съедобных видов мидий. Некоторые виды выращиваются специально для гастрономических целей. В Россию большая часть поставок идет из следующих стран:

Китай;

Новая Зеландия;

Чили.

Выращивание мидий. Фото Фото Science Photo Library Science Photo Library

Пищевая ценность мидий

Пищевая ценность мидий во многом зависит от вида, который вы употребляете в пищу. Однако все виды без исключения богаты белком и жирными кислотами, которые характерны именно для морских организмов.

Белки 10 — 12 граммов Жиры 1.5 — 3 грамма Углеводы 3 — 4 грамма Калорийность 70 — 80 ккал Средняя пищевая ценность мидий на 100 граммов продукта.

Также мидии являются отличным источником многих важных для человека питательных веществ, таких как:

селен;

цинк;

витамин B12;

фолиевая кислота.

Польза мидий для организма

Интересно, что польза мидий для здоровья начала активно изучаться в 70-х годах ХХ века. Ученые Новой Зеландии заметили, что коренные народы острова, рацион которых во многом состоит из мидий и других моллюсков, гораздо реже болеют некоторыми заболеваниями костей, чем другие жители страны. С тех пор началось активное изучение этих организмов.

Поддерживать работу мозга

Мидии — прекрасный источник жирных кислот омега-3, полезных для мозга. Эти двустворчатые моллюски богаты ДКГ (докозагексаеновая кислота из класса омега-3 жиров) и витамином B12, двумя ключевыми питательными веществами, которые защищают здоровье мозга и сохраняют вашу память.

Помимо них, многие другие микроэлементы, содержащиеся в мидиях, важны для работы мозга. Порция мидий весом почти в 100 граммов содержит такое же количество ДГК, как 3-5 таблеток рыбьего жира. ДГК — это единственная омега-3, транспортируемая в мозг, которая значительно снижает скорость ухудшения работы мозга с возрастом.

Улучшить настроение и концентрацию

В 100 граммах мидий содержится около 4 дневных норм витамина B12. Группа биологически активных веществ, которые относятся к этому витамину, настолько важна для здоровья мозга, что даже самый незначительный дефицит может вызвать такие симптомы у человека, как:

плохая концентрация;

провалы в памяти;

плохое настроение;

нечеткое мышление.

Содействовать здоровью сердца

Согласно исследованию, проведенному Американской кардиологической ассоциацией, мидии обладают питательными веществами, которые защищают организм от сердечно-сосудистых заболеваний. Это происходит благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот.

Эти ненасыщенные жиры обладают качествами, которые снижают риск развития аномального сердцебиения. Но они также уменьшают накопление холестерина, тем самым снижая риск сердечных заболеваний и сердечного приступа.

Высококачественный белок и диета

Мидии и другие моллюски — отличный источник легкоусвояемого белка, содержащего все незаменимые аминокислоты. Причем содержание белка в них выше, чем в большинстве рыб. Белок играет множество ролей в общем состоянии здоровья, наращивании мышечной массы, укреплении иммунной системы, костей и заживлении травм. 100 граммов мидий обеспечивают 40% дневной нормы белка для обычного человека. При этом при похудении мидии дадут вам много питательных веществ без большого количества калорий.

Защищает от анемии

Мидии являются отличным источником железа. В 100 граммах содержится около трети дневной нормы железа. Железо предотвращает наиболее распространенную форму анемии, которая вызывает у людей усталость и слабость. Многие женщины, в том числе во время беременности, не получают достаточного количества железа с пищей. А витамин B12 также необходим организму для производства эритроцитов.

Вред мидий для организма

Мидии — важная часть экосистемы, так как они удаляют из воды многие загрязняющие вещества. Они даже могут очищать воду от кишечной палочки и при этом оставаться безопасными для употребления в пищу. Из-за этого их свойства при некоторых условиях есть мидии может быть небезопасно. Поэтому, например, людям с раковыми заболеваниями, заболеваниями печени, диабетом, заболеваниями иммунной системы или расстройствами пищеварения следует есть мидии только после того, как они были тщательно приготовлены.

Содержание ртути

Большая часть некоторых морепродуктов содержит ртуть в своем составе. Это связано с метаболизмом многих подводных организмов. Но при покупке мидий в специализированных местах употребление до 300-400 граммов в неделю не будет опасным для здоровья. Однако проконсультируйтесь со своим врачом, если вы хотите добавить мидии в свой рацион на постоянной основе. Особенно это касается беременных женщин, которые должны соблюдать более строгие правила в отношении диеты с морепродуктами.

Аллергия на мидии

Аллергические реакции на мидии и разные виды моллюсков распространены среди людей и для некоторых могут быть даже опасными для жизни. Обычно аллергия на мидий распространена и у тех людей, которые имеют аллергию на креветки. Симптомы аллергии на эти организмы проявляются достаточно резко и могут быть опасны. Проконсультируйтесь с аллергологом, если чувствуете ухудшении своего состояния после приема морепродуктов.

Отравление

Вредными для употребления в пищу могут быть моллюски, выловленные во время так называемого красного прилива (цветение воды из-за определенных организмов). У некоторых людей это может вызвать определенный тип паралича. Также возникают желудочно-кишечные расстройства. Если человек съел много зараженных моллюсков, может наступить кома и смерть. Однако риск такого исхода возможен только при покупке моллюсков в неспециализированных местах и у неответственных рыболовов.

Миф о мидиях

Один из самых распространенных мифов о мидиях заключается в том, что нельзя есть те, которые не открываются. Из-за этого примерно 70% пригодных для еды организмов просто выбрасывается каждый год.

Это миф пришел из Великобритании, так как ранее пресноводные мидии выкапывали из ила в устьях рек. И закрытые мидии не открывались, так как были мертвы и полны грязи внутри. Но это не касается тех мидий, которые производят для еды сегодня. Они растут в чистой толще воды и вылавливаются в молодом возрасте. Также сегодня они выращиваются с разной скоростью. Поэтому, если они не открываются, скорее всего, это происходит из-за того, что они не приготовлены или белок внутри приготовился слишком быстро.

Как выбрать и хранить мидии

При покупке мидий обратите внимание, что раковина должна быть закрыта, а поверхность моллюсков гладкая и не имеет грязи и больших трещин. Если есть возможность, попробуйте взять мидию в руку и немного потрясти. Раковина не должна издавать никаких лишних звуков.

Качественные мидии должны выглядеть немного мокрыми и «пахнуть океаном», то есть иметь немного соленый запах. Если они пахнут немного странно или многие из них кажутся уже открытыми либо открываются слишком легко, покупать такие не стоит.

Зеленые мидии. Фото Фото Delicates Club Delicates Club

Если вы переживаете о качестве мидий, попросите у сотрудников рыбного прилавка или магазина документы либо другие данные о продукте. При покупке в супермаркете обратите внимание на то, чтобы мидии были влажными и находились на ледяной подушке для максимальной свежести. Хорошие торговцы рыбой будут также часто опрыскивать раковины и поворачивать их. После покупки мидии можно оставить в холодильнике на срок до 48 часов перед их приготовлением или употреблением.

Как правильно употреблять мидии

Чаще всего мидии употребляют именно в сыром состоянии. Если вы хотите их сварить, то при покупке замороженных мидий их нужно готовить около 5-7 минут. Очищенный варено-мороженый морской организм варится не более 3 минут. Но будьте осторожны: если продержать их в кипятке большее время, их вкус может сильно испортиться.

Можно также употреблять свежии мидии следующим образом. Подготовьте немного лимонного сока или соевого соуса в небольших чашечках. После вскрытия мидии добавьте в раковину внутрь моллюска с помощью, например, чайной ложки совсем чуть-чуть той или другой добавки и выпейте содержимое раковины.

Приятного аппетита!